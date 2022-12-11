24 канал рассказывает, какие ограничения действуют в регионах. Отметим, что на сегодняшний день Укрэнерго снизило лимитные мощности для многих областей. Следовательно, отключения могут быть более ощутимыми.

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Обновленные графики в Киеве

В Киеве действуют обновленные графики стабилизационных отключений света. В "ДТЭК Киевские электросети" еще раз призвали жителей столицы потреблять электроэнергию экономно.

В настоящее время в Киеве действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Верим в ВСУ и энергетический фронт!

– говорится в сообщении.

Ознакомиться с новым графиком можно, перейдя по ссылке.

В Виннице действуют плановые отключения

На сайте Винницаоблэнерго сообщили, что сегодня происходит плановое изменение графика. Он будет действовать до 20 декабря.

Как и планировалось, изменение графика происходит во второй декаде декабря, а именно с 11.12.2022,

– говорится в сообщении.

Отключение света в Киеве

Руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в области продолжают действовать экстренные отключения. По его словам, такая ситуация будет, по меньшей мере, до конца суток.

Для всех облэнерго страны по распоряжению Укрэнерго были понижены лимиты мощности, в том числе и для Ровенской области. Следовательно, до конца суток на всей территории Украины, а также в Ровно и области продолжают действовать экстренные ограничения электроснабжения,

– сообщил Коваль.

Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы не превышать допустимые пределы мощности.

Графики отключений света:

Город Ровно – здесь.

Ровенская область – здесь.

Также руководитель ОВА предупредил, что в случае, если лимиты для Ровенщины снова будут снижены, в воскресенье возможны отклонения от обнародованных графиков.

График отключения света в Хмельницкой области.

11 декабря в Хмельницкой области будут выключать свет только для основных очередей.

К какой очереди принадлежит твой дом можно посмотреть здесь.



Отключение света в Хмельницкой области / Скриншот Хмельницкоблэнерго

Ситуация в Прикарпатье

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что согласно лимитам, доведенным для Прикарпатья (192,4 МВт в ночное время и 270 МВт в дневное), энергетики в первую очередь обеспечивают питанием объекты критической инфраструктуры.

Остальную часть разрешенной мощности распределят на величину очередей. Электроснабжение для 1, 2, 3 очереди будет подаваться на 2 часа через каждые 4 часа. 4 очередь будет обесточена в часы пиковой нагрузки.

Впрочем, в ОВА предупредили, что в течение суток при изменении доказанных лимитов периоды отключений могут измениться. Следовательно, графики ориентировочные.

1 очередь: электроснабжение будет подано для 1 очереди в такие часы: с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00

электроснабжение будет подано для 1 очереди в такие часы: с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00 2 очередь: электроснабжение будет подано для 2 очереди в следующие часы: с 01:00 до 03:00, с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00.

электроснабжение будет подано для 2 очереди в следующие часы: с 01:00 до 03:00, с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00. 3 очередь: электроснабжение будет подано для 3 очереди в следующие часы: с 03:00 до 05:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00, с 21:00 до 23:00.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь: с 06:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00.

Графики не действуют в Одесской и Днепре.

В регионах будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Мониторить ситуацию можно на сайтах:

На Полтавщине действуют почасовые графики

В Полтавской области продолжают действовать почасовые графики +4/-2. То есть у потребителей 4 часа есть свет, 2 часа – временно нет.

Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что Облэнерго смогло применить этот график, потому что на 11 декабря область получила от Укрэнерго большие лимиты потребления электроэнергии.