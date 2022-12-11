Найбільше через негоду 11 грудня постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад. Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
Читайте також У Львові – деревопад та налипання брил на мережах: трамваї та тролейбуси не курсують
На Волині повалені опори та обриви ліній електропередач
Через негоду в області значні обриви ліній електропередач, а такожповалені опори. Це спричинило масові знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів. Зокрема, йдеться про ОТГ:
- Камінь-Каширську,
- Ратнівську, Любешівську,
- Любомльську,
- Ковельську,
- Старовижівську,
- Маневицьку.
За даними ОВА, найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.
Служби "Волиньобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів та ліквідації наслідків негоди,
– підкреслив Погуляйко.
1