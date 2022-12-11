Найбільше через негоду 11 грудня постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад. Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

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На Волині повалені опори та обриви ліній електропередач

Через негоду в області значні обриви ліній електропередач, а такожповалені опори. Це спричинило масові знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів. Зокрема, йдеться про ОТГ:

Камінь-Каширську,

Ратнівську, Любешівську,

Любомльську,

Ковельську,

Старовижівську,

Маневицьку.

За даними ОВА, найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.

Служби "Волиньобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів та ліквідації наслідків негоди,

– підкреслив Погуляйко.

Зверніть увагу! Волинь накрили сильні снігопади. В області поваленіповалені дерева. Рятувальники вже очистили проїзні частини дороги від стовбурів та гілок. Станом на обід 11 грудня ситуація контрольована.

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