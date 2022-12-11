Больше всего из-за непогоды 11 декабря пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской общин. Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко.

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На Волыни повалены опоры и обрывы линий электропередач

Из-за непогоды в области значительные обрывы линий электропередач, а также повалены опоры. Это привело к массовым обесточиваниям Ковельского и Камень-Каширского районов. В частности, речь идет об ОТО:

Камень-Каширской,

Ратновской,

Любешевской,

Любомльской,

Ковельской,

Старовижевской,

Маневицкой.

По данным ОВА, больше всего из-за непогоды пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской общин.

Службы "Волыньоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей и ликвидации последствий непогоды,

– подчеркнул Погуляйко.

Обратите внимание! В области также повалены деревья. Спасатели уже очистили проезжие части дороги от стволов и веток. По состоянию на обед 11 декабря ситуация контролируемая. Однако синоптики прогнозируют значительные осадки. В частности, мокрый снег и дождь. В регионе второй (оранжевый) уровень опасности.

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Во Львове также деревопад

Падение деревьев на транспортные средства зафиксировали 11 декабря и на улицах Львова. Из-за непогоды пришлось остановить трамваи и троллейбусы.

На улице Стуса, 38, дерево перекрыло одну из полос и оборвало провода. На Рудницкого также обрыв электросети.

Кроме того, на электросетях города – налипание глыб. Львовян призывают ни в коем случае не трогать оборванные линии электропередач. При необходимости звоните по номеру 102.