Об этом 11 декабря сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов. По его словам, ситуация постоянно меняется

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"О водоснабжении: сейчас мы снова запускаем помповые станции. Нужно время. Там, где воды нет со вчера, подвозим ее машинами. Как, например, на улице Грушевского, 52", – сказал Труханов.

Ситуация контролируемая

Мэр отметил, что после скачков напряжения в Одессе перезапустили котельные. Сейчас работают 43 котельные из 140 имеющихся.

Но повторяю – ситуация постоянно меняется. Энергетики работают над тем, чтобы в дома одесситов как можно скорее вернулся свет. Так что ждем, – подчеркнул городской голова.

Он добавил, что в Одессе работают Пункты несокрушимости. Их более 250. Как отметил Труханов, за 10 декабря локации посетили более 15 тысяч человек.

"Работают все коммунальные службы. Поэтому ситуация вполне контролируемая, хоть и непростая. Помогайте близким, поддерживайте друг друга. Держимся вместе", – добавил мэр.



Что можно получить в Пунктах несокрушимости / Инфографика 24 канала

Сколько людей не имеют света

Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что в настоящее время свет постепенно возвращается в Одессу и общины Одесского района. В частности, с полутора миллионов жителей, которые были без света вчера, на сегодняшний день уменьшили это количество до 300 абонентов.

"Завтра также ожидаем значительного улучшения ситуации. Как никогда должны проявить устойчивость. Это тяжелое испытание, но его придется пройти каждому из нас", – добавил Марченко.