Про це 11 грудня повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов. За його словами, ситуація постійно змінюється

До теми Ситуація дуже складна, – Укренерго про перспективи відновлення світла на Одещині

"Щодо водопостачання, то наразі ми знову запускаємо помпові станції. Потрібен час. Там, де води нема з учора, підвозимо її машинами. Як, наприклад, на вулиці Грушевського, 52", – сказав Труханов.

Ситуація контрольована

Мер зазначив, що після стрибків напруги в Одесі перезапустили котельні. Наразі працюють 43 котельні зі 140 наявних.

Але повторюю – ситуація постійно змінюється. Енергетики працюють над тим, щоб в будинки одеситів якомога скоріше повернулося світло. Тож чекаємо, – наголосив міський голова.

Він додав, що в Одесі працюють Пункти незламності. Їх є понад 250. Як зазначив Труханов, за 10 грудня локації відвідали понад 15 тисяч людей.

"Працюють всі комунальні служби. Тож ситуація є цілком контрольованою, хоч і непростою. Допомагайте близьким, підтримуйте одне одного. Тримаємось разом", – додав мер.



Що можна отримати у Пунктах незламності / Інфографіка 24 каналу

Скільки людей не мають світла

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що наразі світло поступово повертається в Одесу та громади Одеського району. Зокрема, з півтора мільйона мешканців, які були без світла вчора, на сьогодні зменшили цю кількість до 300 абонентів.

"Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації. Як ніколи маємо проявити стійкість. Це важке випробування, але його доведеться пройти кожному з нас", – додав Марченко.