Укренерго про перспективи відновлення світла на Одещині

Пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання. Внаслідок цього було знеструмлено споживачів міста Одеси та області.

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В Укренерго повідомили, що наразі ситуація в регіоні дуже складна, й відновлення може зайняти більше часу. Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" працюють над поданням електроживлення на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди. Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень,

– заявили у відомстві.