Укрэнерго о перспективах восстановления света в Одесской области

Повреждена часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования. В результате этого было обесточено потребителей Одессы и области.

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В Укрэнерго сообщили, что ситуация в регионе очень сложная, и восстановление может занять больше времени. Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" работают над подачей электропитания на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканал, очистные сооружения. Но восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений,

– заявили в ведомстве.