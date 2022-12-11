Загалом станом на 11 ранку зі світлом майже 90% Херсона, а також прилеглі населені пункти. Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.
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Майже весь Херсон уже зі світлом
Електропостачання у Херсоні зникло внаслідок атаки загарбників. Окупанти обстріляли місто вночі та вранці 10 грудня. Тоді через пошкодження ліній електроживлення без світла знову залишилися:
- центр міста;
- Шуменський мікрорайон;
- селище Степанівка.
За словами Янушевича, тоді без електрики залишилися 2549 абонентів. На щастя, ремонтним бригадам вже вдалося виправити ситуацію.
Дякуємо енергетикам за роботу,
– підкреслив глава Херсонської ОВА.
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В Одесі складна ситуація зі світлом
- Вночі 10 грудня окупанти атакували Одещину безпілотниками. На жаль, є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Обласний центр та частина регіогу залишилися без світла. Окрім того, почалися перебої зі зв'язком.
- В Укренерго зазначили, що ситуація дуже складна, адже пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.
- Через аварійні вимкнення 11 грудня у деяких районах міста також проблеми з водопостачанням. Комунальники мають врегулювати ситуацію упродовж кількох годин.
- В Одесі організували підвіз води. Її можна набрати за адресами: вулиця Головна, 14; Ядова, 12; Грушевського, 52.