Про те, чому не варто кричати "зрада" та розводити паніку – розповідаємо далі.

Важливо "У мережах не струм, а лють і кров енергетиків": у ДТЕК невтішні прогнози щодо світла на Одещині

Українці почали панікувати після повідомлення Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА. Там зазначили, що внаслідок ворожих ударів іранськими дронами 10 грудня без світла залишилася Одеса та майже весь Одеський район.

Енергетики зробили все можливе та неможливе, щоб подати напругу на об'єкти критичної інфраструктури. Щоб ви вдома мали воду та тепло. За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб'єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Мовиться не про дні, а навіть тижні і не виключено, що 2 – 3 місяці,

– додали у Департаменті систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА.

Саме слова про те, що відновлення енергетичної інфраструктури займе до 2 – 3 місяців, і налякали українців. Адже чимало ЗМІ та телеграм-каналів перекрутили цю інформацію, заявив, що українці "сидітимуть без світла" 2 – 3 місяці. Насправді ж мовиться не про відсутність світла, а про відновлення енергооб'єктів.