Однак, на жаль, у ДТЕК невтішні прогнози щодо відновлення електропостачання. Цього разу його не вдасться відновити так швидко, як у попередні рази.

Зверніть увагу Ситуація дуже складна, – Укренерго про перспективи відновлення світла на Одещині

Ситуація з електропостачанням на Одещині

Майже вся область досі залишається без світла. Одразу після обстрілів, електрики зробили все для того, аби оперативно заживити котельні, водоканал, лікарні. Завдяки цьому, попри відсутність світла, у мешканців області є тепло та вода.

Нам зараз потрібно пам’ятати, що ми – українці. Ми незламні й непереможні. Зараз в мережах не струм, а лють і кров наших енергетиків,

– наголосили в ДТЕК Одеські електромережі.

Зараз енергетики невпинно працюють над ліквідацією наслідків чергової терористичної атаки і повернути регіон до графіків погодинних відключень. За попередніми прогнозами, часу на відновлення знадобиться більше, ніж у попередні рази, але точного прогнозу в ДТЕК не дають.