Однако, к сожалению, у ДТЭК неутешительные прогнозы по возобновлению электроснабжения. На этот раз его не удастся восстановить так быстро, как в предыдущие разы.

Обратите внимание Ситуация очень сложная, – Укрэнерго о перспективах восстановления света в Одесской области

Ситуация с электроснабжением в Одесской области

Почти вся область все еще остается без света. Сразу после обстрелов электричества сделали все для того, чтобы оперативно заживить котельные, водоканал, больницы. Благодаря этому, несмотря на отсутствие света, у жителей области есть тепло и вода.

Нам сейчас нужно помнить, что мы украинцы. Мы несокрушимы и непобедимы. Сейчас в сетях не ток, а ярость и кровь наших энергетиков,

– отметили в ДТЭК Одесские электросети.

Сейчас энергетики постоянно работают над ликвидацией последствий очередной террористической атаки и вернуть регион к графикам почасовых отключений. По предварительным прогнозам времени на восстановление понадобится больше, чем в предыдущие разы, но точного прогноза в ДТЭК не дают.