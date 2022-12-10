О том, почему не стоит кричать "зрада" и разводить панику – рассказываем дальше.

Важно В сетях не ток, а ярость и кровь энергетиков: у ДТЭК неутешительные прогнозы по свету на Одесщине

Украинцы начали паниковать после уведомления Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА. Там отметили, что в результате вражеских ударов иранскими дронами 10 декабря без света осталась Одесса и почти весь Одесский район.

Энергетики сделали все возможное и невозможное, чтобы подать напряжение на объекты критической инфраструктуры. Чтобы у вас дома была вода и тепло. По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Речь не о днях, а даже неделях и не исключено, что 2 – 3 месяцах,

– добавили в Департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА.

Именно слова о том, что восстановление энергетической инфраструктуры займет до 2-3 месяцев, и испугали украинцев. Ведь многие СМИ и телеграмм-каналов перекрутили эту информацию, заявив, что украинцы будут "сидеть без света" 2 – 3 месяца. На самом же деле речь идет не об отсутствии света, а о возобновлении энергообъектов.