В целом по состоянию на 11 утра со светом почти 90% Херсона, а также близлежащие населенные пункты. Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

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Почти весь Херсон уже со светом

Электроснабжение в Херсоне исчезло в результате атаки захватчиков. Оккупанты обстреляли город ночью и утром 10 декабря. Тогда из-за повреждений линий электропитания без света снова остались:

центр города;

Шуменский микрорайон;

Степановка.

По словам Янушевича, тогда без электричества осталось 2549 абонентов. К счастью, ремонтным бригадам уже удалось поправить ситуацию.

Спасибо энергетикам за работу,

– подчеркнул глава Херсонской ОВА.

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В Одессе сложная ситуация со светом