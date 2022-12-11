Соціальними мережами починається розноситись "зрада" про те, що світла в Одесі може не бути 2 – 3 місяці. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук переконаний, що відбувається це через занадто "вільне тлумачення" заяви місцевої влади і за це має бути передбачена відповідальність.

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Чи справді світла не буде декілька місяців

Братчук вирішив детально роз'яснити деякі положення звернення Департаменту систем життєдіяльності та енергозабезпечення Одеської ОВА.

Щодо терміну 2 – 3 місяці. Мова йде про повне відновлення високовольтних мереж та відповідного технічного обладнання,

– написав він.

Окрім того, чиновник зазначив, що Одеська ОВА та енергетики об'єднали зусилля для того, аби електроенергія надійшла до кожного помешкання найближчим часом.

Влада не робила заяв щодо евакуації

Також речник адміністрації підкреслив, що жодних закликів до евакуації представники влади в регіоні не робили, а ось "вільна інтерпретація" звернення департаменту є нічим інакшим, як "елементом гібридної війни російських спецслужб проти України".

Відповідна ситуація вже вивчається представниками СБУ. Про результати цієї роботи повідомимо додатково,

– констатував Братчук.

Нагадаємо, у ДТЕК також давали невтішні прогнози щодо ситуації зі світлом на Одещині. У повідомлення йдеться про те, що, вочевидь, після останнього масованого обстрілу не вдасться відновити енергосистему так швидко, як було у попередні рази. Але фахівці роблять усе від себе можливе.