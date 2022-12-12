Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що захисники використовують вночі засоби ППО, які мають радари.

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"Використовують радіолокаційні станції, які можуть визначати й знищувати цілі. Це зенітно-ракетні комплекси, які є основою повітряного щита. Це "Бук М-1", С-300 та інші", – сказав Ігнат.

Чим збивають дрони

Речник Повітряних сил зазначив, що ліквідовують безпілотники засоби, які надали наші партнери. Мовиться про "Гепард", IRIS-T. За словами Ігната, вони працюють надзвичайно ефективно.

Якщо ж дронами атакують вдень, то можна застосовувати й великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю тощо, – зазначив Ігнат.

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