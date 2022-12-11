Український ударний безпілотник уже практично готовий та наразі проходить фінальні випробування. Про це повідомив керівник проєктів Укроборонпрому Олег Болдирєв.

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Камікадзе з можливістю повернення

Болдирєв розповів, що розробка нашого безпілотника схожа до іранських дронів Shahed. Однак, звичайно ж, має свою особливість.

Ми, українці, дуже жадібні люди: у нас будуть камікадзе з можливістю повернення,

– наголосив керівник проєктів Укроборонпрому.

Також Болдирєв підтвердив раніше анонсовані технічні характеристики безпілотника. Та додав, що так званий "нульовий пацієнт" уже є. БпЛА літає та проходить навчання. Важливо, що це саме ударний безпілотник – камікадзе.

Частина комплектування – іноземне. Річ у тім, що Україна не робить відеокамери потрібного дозволу. Втім, збірка безпілотника та його програмне забезпечення – повністю вітчизняне.

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Що відомо про новий український безпілотник