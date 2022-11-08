В Укрспецсистемс продемонстрували чіткість трекінгу та чудову якість картинки з БпЛА навіть під час дощу. Відповідне відео оприлюднили в соцмережах.

До теми В Україні презентували новий безпілотник "Шарк": на що він здатен у небі

Як працює український безпілотник Shark

Розробники показали, як запускають українську "Акулу". Опісля продемонстрували, як безпілотник стежить за транспортом.

Зокрема, запропонували оцінити чіткість трекінгу авто на швидкості та якість картинки з Shark. У компанії наголосили, що хороший безпілотний авіаційний комплекс – це не просто красивий літак, який довго, далеко і високо літає.

Якщо грубо, то це – надійний, зашифрований зв'язок, якісна камера, безвідмовна катапульта та наземна станція, безпомилкова робота програмного забезпечення та простота в експлуатації.І наш ШАРК саме такий,

– підкреслили в Укрспецсистемс.

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Робота нашого безпілотника Shark: дивіться відео

Що відомо про українську "Акулу"

Новий безпілотник презентували 27 жовтня. У компанії зазначили, що його розробляли вже після початку повномасштабної війни. Однак, "Акула" вже повністю готова до застосування.

Коротко про технічні характеристики:

безпілотник сконструйований для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію. Зокрема, "Акула" може вести глибоку аеророзвідку та корегувати вогонь далекобійного озброєння. Зокрема, і американську реактивну артилерійську систему HIMARS;

Shark має надійний зашифрований зв'язок;

безпілотник оснащений камерою з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом;

дрон може заглиблюватися до 60 кілометрів у тил окупантів;

у тил окупантів; спостерігати за ворогом можна на відстані до 5 кілометів до об'єкта.

До речі, українська "Акула" – це безпілотник рівня стандартів НАТО по типу "Puma". Про це у коментарі 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

Експерт зауважив, що цей БпЛА дуже простий в обслуговуванні. Shark запускають з катапульти. Опісля безпілотник спускається на парашуті. Тож не потребує злітної смуги для посадки.

Найімовірніше, що Shark дешевший за натівську "Puma". Вона, до речі, коштує близько 5 мільйонів гривень.

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