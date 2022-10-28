Відповідний безпілотник за пів року розробила Укрспецсистемс. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Переваги української "акули"

З 2014 року компанія випустила два доволі непоганих БпЛА PD-1 та PD-2. Щоправда, вони мають двигуни внутрішнього згорання, на відміну від "акули", який на електродвигунах.

Він може підійти на глибину фронту 60 кілометрів, побачити (ціль – 24 канал), відкоригувати вогонь – не тільки HIMARS, а будь-який вогонь протягом всього польоту та повернутися назад,

– сказав Світан.

Цей розвідувальний БпЛА може перебувати в повітрі протягом 2 годин та має низку переваг, зокрема:

дальність – 60 кілометрів;

хороша система візуального контролю з дальністю 5 кілометрів;

здатність коригувати вогонь західних видів озброєння, а саме HIMARS, Excalibur та майже всю артилерію 155-го калібру;

дуже просте обслуговування. "Шарк" запускається з катапульти, а спускається на парашуті, тобто не потребує злітних смуг.

Крім того, найімовірніше, "акула" дешевша за натівську "Puma", яка коштує близько 5 мільйонів гривень. Це означає, що ЗСУ зможуть отримати більше таких безпілотників, що дуже важливо для України.

Світан розповів про переваги українського БпЛА "Шарк": дивіться відео

В Україні збили ракету за допомогою застосунку "єППО"

Українські програмісти розробили унікальний застосунок для мобільних телефонів, який допомагає ліквідовувати ракети та дрони окупантів. Відомо, що завдяки "єППО" 22 жовтня вдалось збити ворожий "Калібр".

Перша ліквідація загарбницької ракети сталася на Півдні України. "Калібр" летів на дуже низькій висоті, і через особливості місцевого рельєфу локатори його не розпізнали. Однак завдяки пильним громадянам вдалось помітити ракету.

Вони (місцеві – 24 канал) сповістили військових за допомогою додатка "єППО". Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказання, мали достатньо часу та без зайвих проблем, як на тренажері, збили "Калібр" з ПЗРК "Ігла",

– написав ІТ-шник Геннадій Сульдін.