Працювати над безпілотником "Шарк" почали після повномасштабного вторгнення Росії. Менш ніж за пів року БпЛА вже літав, зазначили в Укрспецсистемс. На що здатен "Шарк", розповідає 24 канал.
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Безпілотник може вести глибоку розвідку і коригувати роботу HIMARS
У компанії зазначили, що "Шарк" сконструйований для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію. Зокрема, безпілотник може вести глибоку аеророзвідку.
Окрім того, винахідники передбачили, що дрон може корегувати далекобійне озброєння. Зокрема, і американську реактивну артилерійську систему HIMARS. Так, ту саму, якої так бояться бійці Путіна.
До речі, "Шарк" має надійний зашифрований зв'язок. Також безпілотник оснащений камерою з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. Це дозволяє дрону заглиблюватися до 60 кілометрів у тил ворога. Ба більше, спостерігати за окупантами на відстані до 5 кілометів до об'єкта.
Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник – від ідеї до виробництва. Якщо коротко, "Шарк" може вирішувати всі основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню,
– підкреслили в Укрспецсистемс.
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Як виглядає новий український безпілотник: дивіться відео
В Укроборонпромі, ймовірно, розробляють новий безпілотник
Раніше в Укроборонпромі натякнули, що вже завершують розробку "чогось". Деталі поки не розголошують. Втім, зазначили, що дальність – 1000 кілометрів, а бойова частина важить 75 кілограмів.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі 24 каналу припустив, що в Укроборонпромі розроблять щось схоже на ударний безпілотник.
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