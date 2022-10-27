Працювати над безпілотником "Шарк" почали після повномасштабного вторгнення Росії. Менш ніж за пів року БпЛА вже літав, зазначили в Укрспецсистемс. На що здатен "Шарк", розповідає 24 канал.

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Безпілотник може вести глибоку розвідку і коригувати роботу HIMARS

У компанії зазначили, що "Шарк" сконструйований для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію. Зокрема, безпілотник може вести глибоку аеророзвідку.

Окрім того, винахідники передбачили, що дрон може корегувати далекобійне озброєння. Зокрема, і американську реактивну артилерійську систему HIMARS. Так, ту саму, якої так бояться бійці Путіна.

До речі, "Шарк" має надійний зашифрований зв'язок. Також безпілотник оснащений камерою з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. Це дозволяє дрону заглиблюватися до 60 кілометрів у тил ворога. Ба більше, спостерігати за окупантами на відстані до 5 кілометів до об'єкта.

Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник – від ідеї до виробництва. Якщо коротко, "Шарк" може вирішувати всі основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню,

– підкреслили в Укрспецсистемс.

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В Укроборонпромі, ймовірно, розробляють новий безпілотник

Раніше в Укроборонпромі натякнули, що вже завершують розробку "чогось". Деталі поки не розголошують. Втім, зазначили, що дальність – 1000 кілометрів, а бойова частина важить 75 кілограмів.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі 24 каналу припустив, що в Укроборонпромі розроблять щось схоже на ударний безпілотник.

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