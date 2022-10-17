Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він припускає, що в Укроборонпромі розроблять щось схоже на ударний безпілотник.

До теми Укроборонпром спільно з країною НАТО будуватиме завод з виробництва боєприпасів

За його словами, наразі немає сенсу розробляти щось інше, в нас вистачає коштів та розвідки.

Але наразі нам не вистачає саме ударних безпілотників. До того ж, це не така велика проблема – розробити безпілотник. Особливо, враховуючи наші збільшені можливості за рахунок натівських друзів,

– наголосив Світан.

Тому військовий експерт вважає, що швидше за все, це будуть саме ударні безпілотники. "Поки ми можемо називати це “невпізнаний літаючий об’єкт", який вибухає при "виході" на ціль", – додав він.

Укроборонпром розповів про свою розробку

У держконцерні повідомили, що готують гідну відповідь на дрони Shahed-136. За їхніми словами, розробку "чогось" вже завершують. Дальність цього "нічого" – 1 тисяча кілометрів, а вага бойової частини – 75 кілограмів.

В Укроборонпром також зазначили, що не можуть поки детально розповісти про те, чим займаються. Натомість наголосили, що надають перевагу мовчазній роботі 24/7.

До слова, вранці 17 жовтня окупанти атакували Київ за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed 136. Під удар потрапив Шевченківський район столиці – постраждав будинок. Внаслідок цього загинули 4 людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що окупанти запустили 28 дронів-камікадзе, з яких 23 дрони збили ППО.