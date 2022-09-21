20 вересня відбувся брифінг Державного концерну "Укроборонпром". Представниця підприємства розповіла про його діяльність, зокрема – про побудову нового заводу на території України.

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Що важливого прозвучало на брифінгу Укроборонпрому

Речниця Концерну Наталія Сад повідомила, що в Україні вироблятимуть боєприпаси за стандартами НАТО на новому боєприпасному підприємстві. Це уже 2 завод в нашій державі, який будуватимуть завдяки міжнародним домовленостям.

Окрім того, Укроборонпром продовжує займатись комплектацією бойових підрозділів. За словами Сад, підприємства цілодобово виробляє, модернізує та відновлює необхідне озброєння.

З початком повномасштабного вторгнення підприємства Концерну передали ЗСУ у п'ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за увесь минулий рік,

– зазначила речниця.

Наталія Сад зазначила, що деяка техніка уже ремонтується по п'ятому колу. Відновлення броньованих машин зараз є одним із найважливіших пріоритетів.

Також важливо, що одне з підприємств Укроборонпрому тепер може розмінувати території та ліквідовувати вибухонебезпечні предмети на території України. До цього таке право мали лише Збройних Сили та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Наприкінці Сад додала, що з 23 по 25 вересня відбудеться оборонний форум для розробників – хакатон IDI Camp. Укроборонпром як партнер хакатону розроблятиме у недалекому майбутньому високотехнологічну зброю. Це допоможе перемогти ворога.

У той час як Україна виготовляє нову зброю, путін бідкається, бо йому не хватає боєприпасів. Звісно, що "винні" у цьому ЗСУ, бо вони успішно та ефективно ліквідовують збройні запаси ворога.

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