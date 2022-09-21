20 сентября прошел брифинг Государственного концерна "Укроборонпром". Представительница предприятия рассказала о его деятельности, в частности – о строительстве нового завода на территории Украины.
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Что важное прозвучало на брифинге Укроборонпрома
Представительница Концерна Наталья Сад сообщила, что в Украине будут производить боеприпасы по стандартам НАТО на новом боеприпасном предприятии. Это уже 2 завод в нашем государстве, который будут строить благодаря международным договоренностям.
Кроме того, Укроборонпром продолжает заниматься комплектацией боевых подразделений. По словам Сад, предприятия круглосуточно производят, модернизируют и восстанавливают необходимое вооружение.
С началом полномасштабного вторжения предприятия Концерна передали ВСУ в пять раз больше военной техники и вооружения, чем за весь прошлый год,
– отметила спикер.
- Наталья Сад отметила, что некоторая техника уже ремонтируется по пятому кругу. Восстановление бронированных машин сейчас является одним из самых важных приоритетов.
- Также важно, что одно из предприятий Укроборонпрома теперь может разминировать территории и ликвидировать взрывоопасные предметы на территории Украины. До этого такое право имели только Вооруженные Силы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
- В конце Сад добавила, что с 23 по 25 сентября состоится оборонный форум для разработчиков – хакатон IDI Camp. Укроборонпром как партнер хакатона будет разрабатывать в скором будущем высокотехнологичное оружие. Это поможет победить врага.
В то время как Украина производит новое оружие, путин жалуется, потому что ему не хватает боеприпасов. Конечно, "виновны" в этом ВСУ, потому что они успешно и эффективно ликвидируют вооруженные запасы врага.
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