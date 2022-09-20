Южнокорейский генерал в отставке сказал, что соглашение с Польшей является крупнейшей сделкой Сеула по экспорту оружия за всю историю.
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Какое оружие закупит Польша у Южной Кореи
Польша закупает в Южной Корее около 1 000 танков, более 600 артиллерийских орудий и десятки истребителей.
В целом сделка предусматривает закупку:
- 980 танков на базе южнокорейской модели К2,
- 648 самоходных бронированных гаубиц К9,
- 48 истребителей FA-50.
Когда придет оружие
Ожидается, что первые 180 танков К2 производства Hyundai Rotem, оснащенных самозарядными 120 мм пушками, поступят в этом году, а производство 800 модернизированных танков начнется в 2026 году в Польше.
Первые 48 гаубиц K9 производства Hanwha Defense также поступят в этом году, а поставки второй партии должны начаться в 2024 году. С 2026 года они будут производиться в Польше.
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