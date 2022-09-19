Соответствующую информацию сообщило правительство Словении. Договоренностей достигли премьер-министр Словении Роберт Голоб в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Словения предоставит Украине почти 3 десятка танков

Будучи солидарными с украинским народом, премьер-министр Роберт Голоб и канцлер Олаф Шольц договорились о совместных действиях, чтобы украинская сторона получила 28 словенских танков М-55С,

– говорится в сообщении правительства.

Политики договорились, что Словения получит от Германии 40 германских военно-транспортных машин. В том числе 35 полноприводных грузовиков и 5 цистерн для воды.

Словенское правительство объяснило, что этот обмен усилит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией.

Обратите внимание! Танки M-55S представляют собой модернизированные советские танки Т-55. Их выпускали еще в 1958 – 1979 годах. Словения в конце 90-х годов их модернизировала, добавив динамическую броню, более мощный двигатель, улучшенную систему управления огнем.

Германия также передаст Украине технику

Минобороны Германии 19 сентября сообщило, что передаст Украине две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo.

Более того, министерство пообещало, что Германия уже в сентябре запустит учебные проекты для украинских военных.

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