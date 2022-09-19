Соответствующую информацию сообщило правительство Словении. Договоренностей достигли премьер-министр Словении Роберт Голоб в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом.
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Словения предоставит Украине почти 3 десятка танков
Будучи солидарными с украинским народом, премьер-министр Роберт Голоб и канцлер Олаф Шольц договорились о совместных действиях, чтобы украинская сторона получила 28 словенских танков М-55С,
– говорится в сообщении правительства.
Политики договорились, что Словения получит от Германии 40 германских военно-транспортных машин. В том числе 35 полноприводных грузовиков и 5 цистерн для воды.
Словенское правительство объяснило, что этот обмен усилит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией.
Германия также передаст Украине технику
Минобороны Германии 19 сентября сообщило, что передаст Украине две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo.
Более того, министерство пообещало, что Германия уже в сентябре запустит учебные проекты для украинских военных.
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