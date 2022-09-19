Відповідну інформацію повідомив уряд Словенії. Домовленостей досягли прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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Словенія надасть Україні майже 3 десятки танків

Будучи солідарними з українським народом, прем'єр-міністр Роберт Голоб і канцлер Олаф Шольц домовилися про спільні дії, щоб українська сторона отримала 28 словенських танків М-55С,

– мовиться в повідомленні уряду.

Політики домовились, що Словенія отримає від Німеччини 40 німецьких військово-транспортних машин. У тому числі 35 повнопривідних вантажівок і 5 цистерн для води.

Словенський уряд пояснив, що цей обмін посилить оборонну співпрацю між Словенією та Німеччиною.

Зверніть увагу! Танки M-55S є модернізованими радянськими танками Т-55. Їх випускали ще у 1958 – 1979 році. Словенія наприкінці 90-х років їх модернізувала, додавши динамічну броню, потужніший двигун, покращену систему керування вогнем тощо.

Німеччина також передасть Україні техніку

Міноборони Німеччини 19 вересня повідомило, що передасть Україні дві реактивні системи залпового вогню Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo.

Ба більше, міністерство пообіцяло, що Німеччина вже у вересні запустить навчальні проєкти для українських військових.

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