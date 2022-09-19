Відповідну інформацію Міноборони Німеччини оприлюднило 19 вересня. Також країна пообіцяла запустити навчальні проєкти для українських військових.

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Німеччина передасть Україні обіцяну техніку

В Україну доставлять ще дві реактивні системи залпового вогню Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo,

– повідомили в міністерстві.

Також там пообіцяли, що Німеччина вже у вересні запустить навчальні проєкти для українських військових.

"Цим ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність і суверенітет", – запевнили в Міноборони Німеччини.

Зверніть увагу! Бронетранспортер Dingo є захищеною озброєною машиною, яка призначена для патрулювання та розвідки. Системи Mars II є німецьким аналогом HIMARS. Їхні ракети мають вагу 107 кілограмів, а дальність польоту 40 кілометрів.

Варто зазначити, що тільки 17 вересня Німеччина схвалила продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155. Хоч Київ про них просив ще два місяці тому.

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