Відповідну інформацію Міноборони Німеччини оприлюднило 19 вересня. Також країна пообіцяла запустити навчальні проєкти для українських військових.
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Німеччина передасть Україні обіцяну техніку
В Україну доставлять ще дві реактивні системи залпового вогню Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo,
– повідомили в міністерстві.
Також там пообіцяли, що Німеччина вже у вересні запустить навчальні проєкти для українських військових.
"Цим ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність і суверенітет", – запевнили в Міноборони Німеччини.
Варто зазначити, що тільки 17 вересня Німеччина схвалила продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155. Хоч Київ про них просив ще два місяці тому.
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