Соответствующую информацию Минобороны Германии обнародовало 19 сентября. Также страна пообещала запустить обучающие проекты для украинских военных.

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Германия передаст Украине обещанную технику

В Украину доставят еще две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo,

– сообщили в министерстве.

Также там пообещали, что Германия уже в сентябре запустит обучающие проекты для украинских военных.

"Этим мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе за ее целостность и суверенитет", – заверили в Минобороны Германии.