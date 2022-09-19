Соответствующую информацию Минобороны Германии обнародовало 19 сентября. Также страна пообещала запустить обучающие проекты для украинских военных.
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Германия передаст Украине обещанную технику
В Украину доставят еще две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo,
– сообщили в министерстве.
Также там пообещали, что Германия уже в сентябре запустит обучающие проекты для украинских военных.
"Этим мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе за ее целостность и суверенитет", – заверили в Минобороны Германии.