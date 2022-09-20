Південнокорейський генерал у відставці, сказав, що угода з Польщею є найбільшою угодою Сеула щодо експорту зброї за всю історію.

До теми Словенія надасть Україні майже 30 танків: взамін отримає техніку від Німеччини

Яку зброю закупить Польща у Південної Кореї

Польща закуповує у Південної Кореї майже 1000 танків, понад 600 артилерійських гармат та десятки винищувачів.

Загалом угода передбачає закупівлю:

980 танків на базі південнокорейської моделі К2,

648 самохідних броньованих гаубиць К9,

48 винищувачів FA-50.

Коли надійде зброя

Очікується, що перші 180 танків К2 виробництва Hyundai Rotem, оснащених самозарядними 120-мм гарматами, надійдуть цього року, а виробництво 800 модернізованих танків розпочнеться у 2026 році у Польщі.

Перші 48 гаубиць K9 виробництва Hanwha Defense також надійдуть цього року, а постачання другої партії має розпочатися 2024 року. З 2026 року вони будуть вироблятися у Польщі.

До теми – чи передадуть Україні гаубиці FH70: дивіться відео