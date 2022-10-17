Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он предполагает, что в Укроборонпроме разработают что-то вроде ударного беспилотника.

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По его словам, пока нет смысла разрабатывать что-нибудь другое, у нас хватает средств и разведки.

Но пока что нам не хватает ударных беспилотников. К тому же это не такая большая проблема – разработать беспилотник. Особенно, учитывая наши возросшие возможности за счет натовских друзей,

– подчеркнул Свитан.

Поэтому военный эксперт считает, что, скорее всего, это будут именно ударные беспилотники. "Пока мы можем называть это "неопознанный летающий объект", который взрывается при "выходе" на цель", – добавил он.

Укроборонпром рассказал о своей разработке

В госконцерне сообщили, что готовят достойный ответ на дроны Shahed-136. По их словам, разработку "чего-то" уже завершают. Дальность этого "чего-то" – 1 тысяча километров, а вес боевой части – 75 килограммов.

В Укроборонпроме также отметили, что не могут пока подробно рассказать о том, чем занимаются. Зато отметили, что предпочитают молчаливую работу 24/7.

К слову, утром 17 октября оккупанты атаковали Киев с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Под удар попал Шевченковский район столицы – пострадал дом. В результате погибли 4 человека. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что оккупанты запустили 28 дронов-камикадзе, из которых 23 дрона сбили ПВО.