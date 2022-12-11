Відповідну інформацію повідомив співзасновник компанії AeroDrone Дмитро Шимків. Саме ця компанія розробляла дрони, пройшла сертифікацію та отримала дозвіл на експлуатацію в ЗСУ.

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Які дрони зможуть використовувати наші військові

Команда AeroDrone пройшла сертифікацію та отримала дозвіл на експлуатацію в ЗСУ наших двох типів безпілотних авіаційних комплексів: E-300 Enterprise (корисне навантаження до 300 кілограмів) та D-80 Discovery (корисне навантаження до 80 кілограмів),

– повідомив Шимків.

Він також подякував Міноборони, Генштабу ЗСУ та всім, хто допомагав. За словами співзасновника компанії далі дрони підуть на:

підконтрольну експлуатацію;

та серійне виробництво.

Що відомо про ці дрони

Попередньо відомо, що Discovery DR-60 є мультифункціональним безпілотним літаком, який розробили для аграрної промисловості. Ймовірно, за даними видання "Мілітарний":

безпілотник D-80 Discovery модифікували для проведення розвідувальних місій;

натомість E-300 Enterprise, ймовірно, використовуватимуть, щоб доставляти вантажі на позиції військових.

Ба більше, відомо, що Discovery DR-60 має крейсерську швидкість – 100 кілометрів за годину, злітну вагу – 170 кілограмів, паливний бак на 30 літрів, його поле зору – до 3 кілометрів, перебуває поза зоною видимості на понад 30 кілометрів, має габаритні розміри 6,3 метра на 3,6.

Окрім того, корисне навантаження E-300 Enterprise – до 300 кілограмів, а доставляти вантаж може зі швидкістю 150 кілометрів за годину.

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