Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков. У цій сфері Міноборони співпрацює з Міністерством цифрової трансформації.

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Як змінився порядок прийняття нових безпілотників

Олексій Резніков розповів, що цифрова трансформація української армії суттєво прискорила процес прийняття на озброєння нових типів безпілотників. Завдяки змінам до законодавства, які вніс Кабмін, за останні 30 днів до ЗСУ допустили 7 зразків безпілотників українського виробництва.

До порівняння, до цих поправок ЗСУ приймали 1 – 2 зразки безпілотників на рік.

Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат,

– пояснив Резніков.

Процедура допуску до експлуатації, як зауважив міністр, займала від 1,5 до 2 років. Та тепер цей процес значно швидший. ЗСУ вже прийняли 7 зразків безпілотників, а ще 19 заявок перебувають на розгляді. Усі заявки стосуються БПЛА українського виробництва.

"Зважаючи, що сьогодні БПЛА закуповує Міноборони за бюджетні кошти, фонд United24 та різні волонтерські організації, фактично кожен розробник, у кого є реальний продукт, може знайти ресурси. Старожили українського ВПК кажуть, що це – революція, щось таке, чого вони не могли уявити", зазначає Резніков.

Україна розробила свій ударний безпілотник

Після масованої атаки іранськими дронами 17 жовтня, коли ворог запустив майже 3 десятки "мопедів" на Київ, Укроборонпром анонсував "відповідь" у вигляді ударного безпілотника з вагою бойової частини 75 кілограмів та дальністю польоту до 1 000 кілометрів.

На початку листопада менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв зазначив, що "така бойова машина нормально полетить до кінця цього року". Мовляв, БПЛА вже злітав і сідав.

Речниця Укроборонпрому Наталія Сад на початку грудня повідомила, що зараз відбуваються фінальні стадії випробування ударного безпілотника українського виробництва.