Експерти зазначають, що у країн Заходу поступово виникає дефіцит озброєння, але, вочевидь, поки українській армії перейматись щодо цього не варто, адже найближчим часом у неї з'являться нові ударні дрони. Ба більше, глава оборонного концерну Болдирєв впевнений, що ця війна рухається в сторону битви роботизованих безпілотних систем, а їх наша держава скоро матиме достатньо.

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Розробка схожа на іранські "шахіди"

За словами глави "Укроборонпрому", дрон уже практично готовий та наразі проходить випробування. Цей вид озброєння схожий на іранські дрони-камікадзе, але має певні особливості, які роблять її унікальною.

Він (безпілотник – 24 Канал) уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе із можливістю повернення,

– сказав він.

Можливість "повернення" означає, що дрони не лише одноразово атакуватимуть ворожі цілі, а зможуть це робити декілька разів. "Укроборонпром" також зазначає, що дальність дронів – 1 000 кілометрів, а вага бойової частини безпілотника – 75 кілограмів.

Зверніть увагу! Під час інтерв'ю Болдирєв озвучив дуже важливу думку щодо того, чи зможуть дрони змінити перебіг війни. Він зазначив, що будь-яка кількість безпілотників, якщо їх, звісно, не кілька мільйонів, не зможе переламати перебіг війни. Однак, що точно, – ці дрони суттєво вплинуть на "правила" бойових дій.

Частково дрони виготовляють з іноземних комплектуючих

Наразі майже усі БПЛА виготовляють з частково з іноземних деталей. Це тому, що поки в нашої держави не має змоги збирати, скажімо, відеокамери потрібного розширення. Однак є те, що Україна робить сама, зокрема, збирає безпілотники та створює для них програмне забезпечення.

Але все зібрати, покласти все у планер, подружити, створити програмне забезпечення, яке обслуговуватиме безпілотник, пов'язати його з наземною станцією і потім поборотися з РЕБ – це українське,

– констатував Болдирєв.

Також він наголосив, що всі виробники зброї зараз мають рідкісну можливість створити чи то пристрій, чи то дрон, чи то інший вид озброєння і випробовувати його просто-таки "у реальному часі" – тобто протягом декількох тижнів на фронті.