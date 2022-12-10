Про це для 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, раніше було уявлення, що Вашингтон, як мінімум, не хоче надавати Україні зброю, яка може бити по території агресора.

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"На США орієнтується дуже багато наших партнерів. Якби американці сказали, що не хочуть надавати Україні зброю, яка може вдарити по території Росії, то для Франції та Німеччини це означало б, що Україні не можна давати нічого, що било б далі, ніж на 70 кілометрів", – сказав Краєв.

Україна має звільнити всі свої території

На думку Краєва, інформація з Пентагону має вигляд базової й у нашому контексті важливо, що американці просто нагадали – справа оборони України не є справою кількох кілометрів. Україна має зупинити російських агресорів.

Американці неодноразово заявляли, що кожне своє постачання озброєння намагаються чітко вирахувати, відповідно до потреб ЗСУ. Звільнення Криму, Донбасу та відновлення контролю над усією територією України – це те, що США підтримують, – розповів Краєв.

США не припинять постачати озброєння

Краєв сказав, що атаки на аеродроми та інші військові об'єкти на території Росії не відвернуть надання Україні озброєння. Навпаки, у США побачили, що Росія не вбачає це як ескалацію.

"Окупанти не відреагували на ці атаки. Вони це проковтнули. Для США це може стати ще одним підтвердженням, що можна надати сучасне озброєння. Це дуже позитивний сигнал для нас. Окупантам нема чим відповісти. У постачанні озброєння для США дозволено все", – вважає Краєв.

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Заяви Росії про ядерну зброю

Пентагон повідомляє, що Росія розширює і модернізує свої можливості щодо ядерного арсеналу. Про це говорив і президент окупантів Владімір Путін. Він заявив про можливість превентивного ядерного удару. На думку політолога, якщо це сприймати як словесну відповідь, то це поразка.

"Згадаймо, що раніше відповіді Росії були зовсім іншими. Вони казали, що будь-яка атака на території Росії викличе ядерний армагеддон. Зараз чуємо, що Росія використає ядерну зброю лише як відплату. Риторика Путіна змінилася і вона пом'якшилася. Це й інформаційна поразка", – додав Краєв.

Що відомо про заяву Пентагону