Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що Росія перекидає літаки на різні аеродроми.

Цікаво Можуть видати за ефект лінзи, – Ступак припустив, як Росія пояснюватиме "бавовну" на аеродромах

Виженемо російську авіацію в Сибір

Шейтельман розповів, якщо ми змогли вдарити по 3 аеродромах фактично одночасно, то значить у нас є можливості й далі бити по цих аеродромах. Тому ми цілком спроможні вигнати всю російську авіацію в Сибір. Нехай запускає свої ракети з території над Байкалом.

Це буде великим досягнення, бо чому вони над Каспійським морем стріляють. Між іншим, вони вже вбили 1500 тюленів у Каспійському морі, оскільки ракети робили криворукі росіяни, й 10% ракет падає в море. У результаті гинуть тюлені,

– зазначив політтехнолог.

Вплив на Путіна

Він продовжив, що, схоже, "бавовна" на аеродромах Росії не вплинула на Путіна, бо на нього у принципі вже ніщо вплинути не може. Він живе в паралельній реальності, звідки розповідає, що "в нього все йде за планом і він захоплює території". Він говорить абищо, і слухати його, насправді, вже неможливо.

"У нього своє життя, свої справи, йому взагалі вся ця війна не дуже цікава. Ви ж бачили як він викреслював території? Він говорив: "Подивіться, ми завоювали території", а потім узяв ручку і почав викреслювати, зокрема, Ізюм, Лиман, Херсон. Мовляв, нові території, а ці вже старі", – зауважив Шейтельман.

Шейтельман про те, яке ставлення в Росії до "бавовни" на аеродромах: дивіться відео

Вплив на військових

За його словами, набагато більший вплив "бавовна" на аеродромах" має на військових. Їм тепер просто страшно, але не тому, що вони можуть померти, а тому що про них можуть дізнатись ще одну правду. Бо насправді вони вміють тільки красти й удавати, що вони все знають, а про честь "російського офіцера" взагалі можна забути після Бучі.

Раптом з'ясувалось, що в них немає ППО. Їхні стратегічні ядерні бомбардувальники стоять просто так. Хтось з російських політологів узагалі сказав: "Ви уявляєте, вони вдарили по наших беззахисних стратегічних бомбардувальниках". Нам смішно, а військовим дуже страшно, що їхні стратегічні бомбардувальники виявились беззахисними,

– наголосив політтехнолог.

Новини Росії: останні події