Про це повідомив 24 каналу колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він розповів, що російськими мас-медіа керує Олексій Громов – перший заступник керівника Адміністрації Путіна.

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Як зауважив колишній співробітник СБУ, саме Громов формує порядок денний, відпрацьовує стратегію, як реагувати на ту чи іншу загрозу. Зокрема – і на удари по військових аеродромах, що сталися 5 – 6 грудня.

Зате до Сибіру нічого не долетить

На думку Ступака, якщо буде вкрай неприйнятна ситуація, то "команда Громова" може взагалі атаку на аеродроми видати за ефекти лінзи у зимовий період.

Довідка. У серпні 2022 року після вибухів на складах боєприпасів у селі Тимонове губернатор Білгородської області Росії заявив, що "внаслідок спекотної погоди та спрацювання ефекту лінзи сталося самозаймання боєприпасів".

Також, як відмітив Ступак, на федеральних каналах Росії почали точитися розмови, що до Сибіру точно нічого ніколи не долетить і "ви не дотягнетесь".

Колишній співробітник СБУ порадив росіянам заховати військову техніку біля Владивостока, щоб її ніхто не зміг дістати.

Прилетів невідомий для ППО об’єкт

Іван Ступак вважає, що є дві причини атак на російські військові аеродроми:

або там не було протиповітряної оборони, що виглядає як злочинна недбалість.

або системи ППО на аеродромах були, але не спрацювали.

Експерт Українського інституту майбутнього переконаний, що вибухи на російських аеродромах – це тривожний сигнал для очільників Кремля і знак, що вони не можуть себе почувати у безпеці.

Якщо в перші дні війни були удари по авіабазах, які розташовані у безпосередній близькості від кордону, то на сьогодні щось дістало на глибині 700 кілометрів,

– відзначив Іван Ступак.

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