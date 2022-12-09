Про це повідомив 24 каналу колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він розповів, що російськими мас-медіа керує Олексій Громов – перший заступник керівника Адміністрації Путіна.
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Як зауважив колишній співробітник СБУ, саме Громов формує порядок денний, відпрацьовує стратегію, як реагувати на ту чи іншу загрозу. Зокрема – і на удари по військових аеродромах, що сталися 5 – 6 грудня.
Зате до Сибіру нічого не долетить
На думку Ступака, якщо буде вкрай неприйнятна ситуація, то "команда Громова" може взагалі атаку на аеродроми видати за ефекти лінзи у зимовий період.
Також, як відмітив Ступак, на федеральних каналах Росії почали точитися розмови, що до Сибіру точно нічого ніколи не долетить і "ви не дотягнетесь".
Колишній співробітник СБУ порадив росіянам заховати військову техніку біля Владивостока, щоб її ніхто не зміг дістати.
Прилетів невідомий для ППО об’єкт
Іван Ступак вважає, що є дві причини атак на російські військові аеродроми:
- або там не було протиповітряної оборони, що виглядає як злочинна недбалість.
- або системи ППО на аеродромах були, але не спрацювали.
Експерт Українського інституту майбутнього переконаний, що вибухи на російських аеродромах – це тривожний сигнал для очільників Кремля і знак, що вони не можуть себе почувати у безпеці.
Якщо в перші дні війни були удари по авіабазах, які розташовані у безпосередній близькості від кордону, то на сьогодні щось дістало на глибині 700 кілометрів,
– відзначив Іван Ступак.
Як пропаганда готує росіян до поразки в Україні
- Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів про різку зміну риторики пропагандистів упродовж останніх трьох місяців. Спершу вони почали обережно критикувати своє керівництво, а згодом – і вищий генералітет.
- Окрім того, пропагандисти заговорити про трибунал в Гаазі. На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, у такий спосіб можуть готувати росіян до відступів їхньої армії.
- Російський опозиційний журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що риторика пропагандистів змінилася, бо вони починають розуміти, що війну програно і дуже скоро за ними прийдуть.