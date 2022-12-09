Об этом сообщил 24 каналу бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он рассказал, что российскими масс-медиа руководит Алексей Громов – первый заместитель руководителя Администрации Путина.

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Как отметил бывший сотрудник СБУ, именно Громов формирует повестку дня, отрабатывает стратегию, как реагировать на ту или иную угрозу. В частности – и на удары по военным аэродромам, что произошли 5 – 6 декабря.

Зато в Сибирь ничего не долетит

По мнению Ступака, если будет крайне неприемлемая ситуация, то команда Громова может вообще атаку на аэродромы выдать за эффекты линзы в зимний период.

Справка. В августе 2022 года после взрывов на складах боеприпасов в селе Тимоново губернатор Белгородской области России заявил, что "в результате жаркой погоды и срабатывания эффекта линзы произошло самовозгорание боеприпасов".

Также, как отметил Ступак, на федеральных каналах России начали говорить, что в Сибирь точно ничего никогда не долетит и "вы не дотянетесь".

Бывший сотрудник СБУ посоветовал россиянам спрятать военную технику у Владивостока, чтобы ее никто не смог достать.

Прилетел неизвестный для ПВО объект

Иван Ступак считает, что есть две причины атак на российские военные аэродромы:

или там не было противовоздушной обороны, что выглядит как преступная халатность.

или системы ПВО на аэродромах были, но не сработали.

Эксперт Украинского института будущего убежден, что взрывы на российских аэродромах – это тревожный сигнал для руководителей в Кремле и знак, что они не могут себя чувствовать в безопасности.

Если в первые дни войны были удары по авиабазам, которые расположены в непосредственной близости от границы, то на сегодняшний день что-то прилетело на глубине 700 километров,

– отметил Иван Ступак.

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