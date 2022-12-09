Об этом сообщил 24 каналу бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он рассказал, что российскими масс-медиа руководит Алексей Громов – первый заместитель руководителя Администрации Путина.
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Как отметил бывший сотрудник СБУ, именно Громов формирует повестку дня, отрабатывает стратегию, как реагировать на ту или иную угрозу. В частности – и на удары по военным аэродромам, что произошли 5 – 6 декабря.
Зато в Сибирь ничего не долетит
По мнению Ступака, если будет крайне неприемлемая ситуация, то команда Громова может вообще атаку на аэродромы выдать за эффекты линзы в зимний период.
Также, как отметил Ступак, на федеральных каналах России начали говорить, что в Сибирь точно ничего никогда не долетит и "вы не дотянетесь".
Бывший сотрудник СБУ посоветовал россиянам спрятать военную технику у Владивостока, чтобы ее никто не смог достать.
Прилетел неизвестный для ПВО объект
Иван Ступак считает, что есть две причины атак на российские военные аэродромы:
- или там не было противовоздушной обороны, что выглядит как преступная халатность.
- или системы ПВО на аэродромах были, но не сработали.
Эксперт Украинского института будущего убежден, что взрывы на российских аэродромах – это тревожный сигнал для руководителей в Кремле и знак, что они не могут себя чувствовать в безопасности.
Если в первые дни войны были удары по авиабазам, которые расположены в непосредственной близости от границы, то на сегодняшний день что-то прилетело на глубине 700 километров,
– отметил Иван Ступак.
Как пропаганда готовит россиян к поражению в Украине
- Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о резком изменении риторики пропагандистов за последние три месяца. Сначала они начали осторожно критиковать свое руководство, а затем и высший генералитет.
- Кроме того, пропагандисты говорят о трибунале в Гааге. По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, таким образом могут готовить россиян к отступлении их армии.
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