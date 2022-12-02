Однако они отчаянно пытаются переложить ее на других и сказать "это не мы". Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист и международный обозреватель Иван Яковина.

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Лодка стремительно тонет

Следует упомянуть слова Владимира Соловьева о том, что необходимо начинать ядерную войну в случае проигрыша России. Путинский приспешник понимает, что в противном случае он обязательно сядет в тюрьму, причем до конца своих дней.

Скорее всего, Соловьев разрушил жизнь не только себе, но и своим детям и родственникам. Он это отлично понимает, – подчеркивает журналист.

Поэтому Соловьеву кажется, что Россия должна пообещать всем применить ядерное оружие. Таким образом он хочет спастись от тюрьмы.

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Реальное положение вещей осознают и Скабеева, и Симоньян. Они понимают, отмечает Яковина, что находятся в тонущей лодке и хотят как можно больше людей с собой затащить, чтобы казалось, что не так все плохо и можно спастись.

Чтобы на фоне большинства людей их история выглядела не столь ужасной,

– отмечает международный обозреватель.

Когда Украина выиграет войну, российские пропагандисты первыми попадут под раздачу, причем – самую жестокую. "Они хотят "размазать" ответственность за свои преступления, чтобы не было такой толстой прослойки этой ответственности и им не пришлось отвечать самостоятельно", – акцентирует Яковина.

Собственно, ради этого Скабеева и говорила о том, что все россияне сядут в тюрьму, а Симоньян добавляла: "даже подметавшие Кремль дворники".

"Симоньян нередко говорит, что "не имеет отношения к государству, она – "простой журналист, который говорит только правду". Мы прекрасно понимаем, какова эта правда. Но пропагандистка часто это подчеркивает, потому что не хочет оказаться на скамье подсудимых. Она четко понимает, что там окажется", – подытожил оппозиционер Иван Яковина.