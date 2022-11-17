РосСМИ сообщили, что рейтинги Скабеевой и Соловьева демонстрируют отрицательный успех. Путинские приспешники уже вылетели из топ-10 программ на российском телевидении. Об этом свидетельствуют показатели за 7 – 13 ноября.

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Еще весной 2022 года пропагандисты были в топе. Их маразматические заявления о вымышленных успехах "второй армии мира" усиливали захватническое безумие россиян. В то же время, когда российских оккупантов разгромили в Украине, россияне уже не так охотно слушают басни Скабеевой и Соловьева.

Известные пропагандисты, пытаясь вернуть "любовь" своей жадной на кровь аудитории, пробивают дно все более абсурдными поступками. В частности, Соловьев уже "вещает" в каске.

Худшие времена для оккупантов наступили после того, как Украина вернула Херсон. Тогда россияне бесились от ярости и уже не хотели слушать басни Скабеевой и Соловьева.

Пропагандисты уже не сдерживают истерику

Между тем пропагандисты напуганы еще и потому, что остаются без благ цивилизации, к которым привыкли. Теперь путинские приспешники истерят, потому что остаются на болотах без автомобилей и техники. В частности, в эфире Скабеевой пропагандисты завыли из-за того, что у них сейчас "все западное".

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