Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заметил, что Россия может далеко уйти в стремлении оправдать себя. Мол, она имеет веские причины как наносить массированные ракетные удары, так и созвать Совбез.

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После "боевых комаров" будет новая чушь

Кислица в иронической, свойственной ему, манере пошутил о возможном следующем заседании Совбеза. По словам дипломата, Кремль может созвать его для проведения сеанса экзорцизма, например.

Он напомнил об очередном "пакете" ерунды, которых нес ранее Дмитрий Медведев. Тогда заместитель главы совета безопасности России пытался всячески оболгать как Украину, так и ее западных партнеров.

В прошлый раз, как вы помните, были боевые комары и птицы. Как мы недавно узнали, Россия теперь пытается "остановить верховного правителя ада, какое бы имя он ни использовал - Сатану, Люцифера или Иблиса,

– отметил Кислица.

Несмотря на то, что в кулуарах Медведева называют главным алкоголиком России, Кислица в этом случае обошелся без шуток. Он подчеркнул, что сказанное принадлежит бывшему президенту страны-агрессора. Тому, кто на протяжении нескольких лет руководил государством, а сейчас он – заместитель Путина в Совбезе Кремля.

Россия стремится дискредитировать Совбез ООН

По словам Кислицы, ему интересно, почему делегация из России решила не предоставлять Совету эту "важную информацию". В то же время он иронически предположил, что, возможно, следует готовиться к очередному срочному заседанию. Правда, произойдет это после того, как в стране-агрессоре смогут найти тех, кто объяснит, "как изгонять бесов".

Дипломат подчеркнул, что такими действиями Россия стремится просто дискредитировать идею Совбеза ООН. Кроме того, она демонстрирует, насколько деградировало ее высшее руководство.

Кислица подчеркнул, что именно болезненные выдумки глав Кремля стали причиной происходящего в Украине. Под их руководством российские военные уже унесли жизни десятков тысяч человек.

Добавим, что накануне Дмитрий Медведев также пытался отбелить Россию. Мол, падение двух ракет в Польше – провокация против Кремля. По его словам, таким образом, Запад пытается приблизиться к мировой войне. Противно слышно это от человека, который однозначно причастен к тому, что более 90 ракет 15 ноября выпустили по территории Украины.

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