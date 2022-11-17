Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що Росія може далеко піти у прагненні виправдати себе. Мовляв, вона має вагомі причини як завдавати масованих ракетних ударів, так і скликати Радбез.

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Після "бойових комарів" буде нова нісенітниця

Кислиця в іронічній, властивій йому, манері пожартував про можливе наступне засідання Радбезу. За словами дипломата, Кремль може скликати його задля проведення сеансу екзорцизму, наприклад.

Він нагадав про черговий "пакет" нісенітниць, яких ніс раніше Дмітрій Мєдвєдєв. Тоді заступник глави ради безпеки Росії намагався всіляко оббрехати як Україну, так і її західних партнерів.

Минулого разу, як ви пам'ятаєте, були бойові комарі та птахи. Як ми нещодавно дізналися, Росія тепер намагається "зупинити верховного правителя пекла, яке б ім'я він не використав – Сатану, Люцифера чи Ібліса,

– зазначив Кислиця.

Попри те, що в кулуарах Мєдвєдєва називають головним алкоголіком Росії, Кислиця у цьому випадку обійшовся без жартів. Він підкреслив, що сказане належить колишньому президенту країни-агресорки. Тому, хто упродовж кількох років керував державою, а зараз він – заступник Путіна у радбезі Кремля.

Росія прагне дискредитувати Радбез ООН

За словами Кислиці, йому цікаво, чому делегація з Росії вирішила не надавати Раді цю "важливу інформацію". Водночас він іронічно припустив, що, можливо, таки слід готуватися до чергового термінового засідання. Правда, станеться це після того, як у країні-агресорці зможуть знайти тих, хто пояснить, "як виганяти бісів".

Дипломат підкреслив, що такими діями Росія прагне просто дискредитувати ідею Радбезу ООН. Крім того, вона демонструє, наскільки здеградувало її вище керівництво.

Кислиця наголосив, що саме хворобливі вигадки очільників Кремля стали причиною того, що відбувається в Україні. Під їхнім керівництвом російські військові уже забрали життя десятків тисяч людей.

Додамо, що напередодні Дмітрій Мєдвєдєв також намагався відбілити Росію. Мовляв, падіння двох ракет у Польщі – провокація проти Кремля. За його словами, таким чином Захід намагається наблизитися до світової війни. Бридко чути це від людини, яка однозначно дотична до того, що понад 90 ракет 15 листопада випустили по території України.

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