РосЗМІ повідомили, що рейтинги Скабєєвої та Соловйова демонструють від'ємний успіх. Путінські посіпаки вже вилетіли з топ-10 програм на російському телебаченні. Про це свідчать показники за 7 – 13 листопада.

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Ще навесні 2022 року пропагандисти були у топі. Їхні маразматичні заяви про вигадані успіхи "другої армії світу" посилювали загарбницьке божевілля росіян. Водночас коли російських окупантів розгромили в Україні, росіяни вже не так охоче слухають байки Скабєєвої та Соловйова.

Знавіснілі пропагандисти, намагаючись повернути "любов" своєї жадібної на кров аудиторії, пробивають дно все абсурднішими вчинками. Зокрема, Соловйов вже "вєщає" у касці.

Найгірші часи для окупантів настали після того, як Україна повернула Херсон. Тоді росіяни казилися від люті й вже не хотіли слухати байки Скабєєвої та Соловйова.

Пропагандисти вже не стримують істерику

Тим часом пропагандисти нажахані й через те, що залишаються без благ цивілізації, до яких звикли. Тепер путінські посіпаки істерикують, бо залишаються на болотах без автомобілів та техніки. Зокрема, в ефірі Скабєєвої пропагандисти розвилися через те, що у них наразі "все западное".

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