Однак вони відчайдушно намагаються перекласти її на інших і сказати "це не ми". Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина.

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Човен стрімко тоне

Варто згадати слова Володимира Соловйова про те, що необхідно розпочинати ядерну війну у разі програшу Росії. Путінський посіпака розуміє, що в іншому випадку він обов'язково сяде у в'язницю, причому до кінця своїх днів.

Найімовірніше, Соловйов зруйнував життя не лише собі, а й своїм дітям та родичам. Він це чудово розуміє, – підкреслює журналіст.

Тому Соловйову здається, що Росія повинна пообіцяти всім застосувати ядерну зброю. Таким чином він хоче врятуватися від в'язниці.

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Реальний стан речей усвідомлюють і Скабєєва, і Сімоньян. Вони розуміють, зазначає Яковина, що перебувають в човні, який тоне, і хочуть якнайбільше людей з собою затягнути, аби здавалося, що не так все погано і можна врятуватися.

Щоб на тлі більшості людей їхня історія виглядала не такою жахливою,

– зауважує міжнародний оглядач.

Коли Україна виграє війну, російські пропагандисти перші потраплять під роздачу, причому – найжорстокішу. "Вони хочуть "розмазати" відповідальність за свої злочини, щоб не було такого товстого прошарку цієї відповідальності і їм не довелося відповідати самостійно", – акцентує Яковина.

Власне, заради цього Скабєєва і говорила про те, що всі росіяни сядуть у в'язницю, а Сімоньян додавала: "навіть двірники, які підмітали Кремль".

"Сімоньян нерідко каже, що не має відношення до держави, вона – "простий журналіст, який говорить лише правду". Ми чудово розуміємо, якою є ця правда. Але пропагандистка часто це підкреслює, бо не хоче опинитися на лаві підсудних. Вона чітко розуміє, що там опиниться", – підсумував опозиціонер Іван Яковина.