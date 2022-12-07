24 канал анализирует ситуацию по запрету деятельности канала "Дождь" и объясняет, почему они, несмотря на либеральную обертку, тоже пропагандисты.

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Что не так с "Дождем" Российский телеканал был создан в 2010 году командой медиа-менеджера Натальи Синдеевой. Проект позиционировал себя как либеральное СМИ, осторожно критикующее режим Путина. На самом же деле это был некий "оазис" для небольшой части общества в России, которая считает, что разделяет либеральные ценности. "Дождь" стал инструментом ретрансляции эмоций и энергии этих людей.



За несколько лет нужный эффект был достигнут: россиянин, смотревший "Дождь" стал считать, что только этот факт является актом сопротивления путинизму и этого вполне достаточно. Такая ситуация вполне устраивала власть, ведь создавала иллюзию в России свободных СМИ, а соответственно и демократии. Так называемые "свободные СМИ" радостно играли свои роли и покорно и иногда радостно маркировались плашками "иностранных агентов".

Другим важным аспектом работы "Дождя" было распространение его месседжей за пределы России. Его "либеральность" позволяла беспрепятственно проникнуть в Украину, Казахстан, страны Балтии и Западной Европы. В отличие от агрессивного и маргинального Russia Today, "Дождь" действовал тоньше, умнее и ласковее, но так же сыграл роль мягкой силы России, его главная задача – оставлять людей в российском медийном поле, распространять российские нарративы и навязывать собственное видение событий.

Старые трюки на новом месте

Ситуация изменилась в 2022 году, с началом открытого вторжения в Украину. Российские власти зачистили все медийное поле и запретили какие-либо проявления инакомыслия в СМИ. "Дождь" закрылся вместе с другими либеральными СМИ, такими, как "Эхо Москвы", "Новая газета", большинство сотрудников выехали из России, чтобы не сесть за решетку и не потерять западные гранты.

Закрытие в России не стало смертью проекта "Дождь", вскоре он возобновил свою деятельность в соседней Латвии, где за несколько лет до того уже расположилось другое "либеральное" российское СМИ – "Медуза".

Обратите внимание! На новом месте обновленный "Дождь" взялся за старое. Медийщики упорно игнорировали латвийское законодательство и не желали переводить свой контент на государственный язык своей "новой родины", а на заседания Совета по работе электронных СМИ демонстративно приходили без переводчика и стремились вопреки законам что-либо рассказывать на русском языке.



Отметим, что в Латвии на официальном уровне признано насильственное присоединение к советской империи оккупацией, а Россию местный парламент назвал государством, являющимся спонсором терроризма.

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На этом "Дождь" не остановился – в своих сюжетах:

использовали карту России с оккупированным украинским Крымом,

армию российских оккупантов, вторгшихся в Украину называли "нашими",

жалели несчастных "мобиков" – новую волну русских оккупантов, которых бросили на войну без носков и современного оружия.

Что стало последней каплей для Латвии и Литвы

Последней каплей стал эфир журналиста "Дождя" Алексея Коростелева, который чрезмерно заботился о мобилизованных оккупантах, призвал им помочь и признал, что телеканал этим как раз и занимается. То есть – спонсирует террористов и терроризм . В России в этих случаях говорят, что "произошла чудовищная ошибка".

Скандальное признание российского журналиста – смотрите видео:

Слова россиянина стали точкой невозврата. Латвия лишила пропагандистов лицензии. Ее примеру последовала Литва, которая с 8 декабря также запретит "Дождю" вещание на своей территории.

Менеджмент "Дождя" попытался потушить бурю – Коростелева уволили, а его слова назвали ошибкой, хотя спич "журналиста" и анализ сюжетов канала доказывает, что это часть редакционной стратегии. Позже Синдеева это подтвердила, когда на стриме вся в слезах извинилась перед уволенным Коростелевым и попросила его вернуться к работе вместе с его коллегами, которые также объявили об увольнении в знак поддержки его действий.

Госпожа Синдеева декларирует поддержку оккупантов: смотрите видео

На другом стриме та же Синдеева почти слово в слово произнесла речь Коростелева и признала, что у нее душа болит за оккупантов, "которые в лесу, без еды и которым негде жить". Тем самым она поставила на чашу весов "страдания оккупантов" и зверства ее земляков в Буче и других городах Украины.

После того, как латвийские власти отказались от компромиссов, российские медийщики сменили тактику и пошли в наступление. Серии заявлений о притеснениях свободы слова и даже сравнения с путинскими практиками, а также заявления, что латвийские законы какой-то "бред" – все это показало, что Латвия не ошиблась в своих действиях. Однако вовремя спохватились, когда увидела, что пригрела "змею", которая отравляет все вокруг, распространяя собственное мировоззрение.

"Хорошие россияне"

Мировоззрение россиян – имперское по сути, оно питается ресентиментом и бредом о воображаемом величии России. В этом дискурсе россияне и украинцы – братские народы (или вообще один – в случае Путина). В то же время украинцы – младшие братья, смешные, но немного испорченные. Русские же – носители высшего знания и имеют право на превосходство.

Значительную роль здесь играют российские СМИ: они лучше украинцев все знают и высокомерно дают "расклады". Например, что надо писать "на Украине" (потому что они так привыкли) и "в Донбассе" (потому что якобы сокращение от "в Донецком угольном бассейне", а не самостоятельный топоним, образовавшийся вместо нелепой русской лексической конструкции и получивший новую жизнь в украинском языке). При этом сами россияне не реагируют на попытки объяснить, что они ошибаются или делают что-то не так, а еще очень любят рассказывать, как делать правильно, кого из исторических фигур чествовать, а кого нужно забыть или осудить, чтобы не "злить старшего брата".

Примеров тому множество, но почему-то запомнилось интервью, которое дал украинский нардеп Дмитрий Гурин российской "Медузе" (своим бывшим коллегам) накануне вторжения. Тогда его слова о том, что "россияне вообще не понимают, что происходит в Украине", были восприняты всезнайками за бред, а сам он поднят на смех.

Что-то подобное звучало по отношению к украинцам из уст российских военных накануне вторжения, а уже через несколько недель они горели в своих танках, убегали и прятались по лесам и посадкам от украинских фермеров с ружьями или даже вилами. Об опасности такого отношения еще в далеком 1926 году предупреждал земляков русский поэт Маяковский в стихотворении о "товарище москале": "Трудно людей в одно истолочь, собой кичись не очень. Знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не знаем украинской ночи".

Эта схема универсальна и украинцев легко можно заменить казахами, грузинами, или же латвийцами, литовцами и эстонцами, которых россияне свысока до сих пор называют "прибалтами". Статической остается лишь превосходство и чрезмерное тщеславие россиян.

Мягкая сила "русского мира"

Как слова Коростелева, так и слова Синдеевой, а также заявления других журналистов телеканала – это часть большой стратегии. Она заключается в том, что война это плохо, а мир – хорошо. Однако эта схема сейчас уже не работает. Сегодня Россия ведет агрессивную войну, целью которой является уничтожение украинского народа. Россия добивается этого методом массовых военных преступлений и геноцида.

Задача СМИ в этой ситуации – выбрать сторону, ведь над процессом быть невозможно. Это доказывает сама история, а также современность. яркий пример некогда уважаемой организации Amnesty International, которая в скандальном отчете о военных преступлениях в ходе российско-украинской войны сравнила жертву и агрессора. Тем самым, но в медийном поле, занимался и занимается телеканал "Дождь".

Следует признать, что у "Дождя" нет другого выбора – если канал выберет сторону добра, он перестанет быть российским телеканалом и потеряет не только российскую аудиторию, но и имперскую российскую идентичность. "Дождь", его журналисты и редакторы никогда не признают, что война против Украины – это не война Путина, а война всей России и россиян. Более того, является продолжением колониальных посягательств России, которые продолжаются уже более 300 лет.

Они не решатся искупить грехи и боль, которые Россия причинила Украине, для них лучше отсидеться за пафосным "а нас-то за что". Они не хотят коллективной ответственности, хотят грантов, нового "плана Маршалла" для России и приравнивают свои проблемы к страданиям украинцев. Они никогда не признают, что нынешняя Россия должна погибнуть для того, чтобы был уничтожен источник зла. Зла с крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

"Дождь" и другие "хорошие россияне" до сих пор не поняли, что делают что-то не так, и до сих пор убеждены в собственном превосходстве и правоте. Похоже, это у них получается искренне. Однако это не означает, что этого не видят другие, а потому имеют полное право бороться с российской пропагандой, которая повсюду пытается насаждать "русский мир".