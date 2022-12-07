Недавно в Латвии так называемые "оппозиционеры" получили штраф. А теперь вещание телеканала "Дождь" будет прекращено и в Литве, сообщает 24 канал.
К теме Не такой уж и оппозиционный: ведущий "Дождя" заявил, что канал обеспечивает российских "мобиков"
"Дождь" запретили в Литве
Об этом сообщила Литовская комиссия по радио и телевидению. Причина в том, что власти Латвии аннулировали лицензию телеканала предоставлять право на распространение информации в странах Евросоюза, России, США и других странах.
Напомним, что за последние несколько месяцев это уже второй раз, когда латвийский Нацсовет делает замечание так называемому "оппозиционному" телеканалу.
Кроме того, в Латвии будут проводить расследование по законности работы журналистов "Дождя" на территории страны – мол, не по туристическим ли визам они работают на территории Латвии.
Скандал с "Дождем": что известно
- Во время эфира ведущий "Дождя" признался, что телеканал материально поддерживает отправляющихся на фронт мобилизованных.
- Эта реплика продолжила его призыв посылать истории, связанные с мобилизованными, которых отправили на фронт. Мол, телеканал публикует эти рассказы, чем способствует поддержке "мобиков". А это значит, что своими действиями он поддерживает войну в Украине и гражданское убийство.
- В этот же день телеканал уволил ведущего Алексея Коростелева после его высказывания о помощи мобилизованным с оснащением. Глава информационной службы телеканала "Дождь" Екатерина Котрикадзе в эфире сообщила, что телеканал выступает против войны в Украине и считает "преступной" мобилизацию, объявленную в России.
- Министр обороны Латвии Артис Пабрикис прокомментировал инцидент. Он заявил, что "Дождь" должен переехать в Россию. Более того, Пабрикис подчеркнул, что работникам телеканала нужно аннулировать разрешения на проживание в Латвии. Этот процесс уже начался. По словам министра, чаша терпения латвийцев уже переполнена.
- Впоследствии власти Латвии приняли решение оштрафовать телеканал. Оказалось, что "Дождь" опубликовали еще и карту с Крымом в составе России, поэтому их оштрафовали сразу на 10 тысяч евро.