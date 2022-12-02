Відповідне рішення ухвалила латвійська Національна рада з електронних засобів масової інформації. Дії телеканалу визнали порушенням.

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Яке покарання отримав "Дождь"

За останні кілька місяців це вже вдруге, коли латвійська Нацрада робить зауваження так званому "опозиційному" телеканалу, про що повідомив її очільник Іварс Аболінш. Зокрема цього разу причиною стала карта Росії з тимчасово окупованим півостровом Крим, яку показали в етері, та висловлювання ведучого, який використовував щодо окупантів словосполучення "наша армія".

Іварс Аболінш підкреслив, що телеканал "Дождь" повинен поважати закони Латвії, на території якої зараз і здійснює свою діяльність. Якщо зафіксують третє порушення, то телеканал закриють. Зараз же телеканал відбувся штрафом у розмірі 10 тисяч євро.

Крім того, у Латвії проводитимуть розслідування щодо законності роботи журналістів "Дождя" на території країни – мовляв, чи не за туристичними візами вони працюють на території Латвії.

Як оскандалився "Дождь"

В етері так званого "опозиційного телеканалу" ведучий зізнався, що телеканал матеріально підтримує мобілізованих, які вирушають на фронт.

Ця репліка продовжила його заклик надсилати історії, пов'язані з мобілізованими, яких відправили на фронт. Мовляв, телеканал публікує ці розповіді, чим сприяє підтримці "мобіків". А це означає, що своїми діями він підтримує війну в Україні та вбивство цивільних.

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