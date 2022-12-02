160 відеороликів зображують або натякають на насильство, яке вчиняють бойовики приватної російської компанії "Вагнер".

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Зокрема, 14 із них відео про страту колишнього ув'язненого Рязанської ВК-3 і члена ПВК "Вагнер" Євгена Нужина, який здався в полон ЗСУ – чоловікові розбили голову кувалдою.

За даними аналітиків, контент, що рекламує "Вагнер" в TikTok, був переглянутий понад 1 мільярд разів.

Довідка. TikTok належить і управляється китайським інтернет-конгломератом ByteDance, який частково належить китайському уряду. Попри те, що TikTok належить китайській компанії, він заборонений в Китаї.

Аналітики NewsGuard також виявили близько 500 відеороликів, які пропагують насильство проти українців, зокрема заклики вбивати українців, оскільки вони є начебто "нацистами".

ПВК "Вагнер" шукає свіжу кров

Крім того, 5 акаунтів, які перенаправляють користувачів на позаплатформні сайти, де "Вагнер" регулярно публікує оголошення про вербування.

Тобто, фактично таким чином, росіяни намагаються рекламувати свій злочинний ПВК "Вагнер", щоб, ймовірно, залучити ще більше найманців.

Водночас аналітики наголосили, що ці 500 відео, які слугують інструментами пропаганди та вербування для "групи Вагнера", порушують правила TikTok, які забороняють контент, що "вихваляє, пропагує, прославляє або підтримує насильницькі дії", а також відео, які "підбурюють до насильства або іншим чином дегуманізують окрему особу чи групу осіб".



Реклама ПВК "Вагнер" просочились у TikTok / Фото NewsGuard

Чому TikTok не видалив відео

Ба більше, у березні 2022 року TikTok заявив, що заборонив користувачам, які базуються в Росії, завантажувати будь-який новий контент.

Тож, виникає багато питань, як так сталось, що TikTok толерує розміщення цих роликів на платформі.

NewsGuard також виявила 10 хештегів, безпосередньо пов'язаних з "групою Вагнера", які використовувалися на сотнях відео, більшість з яких просувають або прославляють цю групу.

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Коротко про функції ПВК "Вагнер"

Раніше до складу злочинного приватного угрупування входили професійні бойовики, однак за 9 місяців війни ЗСУ знищили значну їхню частину. Отож від "еліт" практично нічого не залишилося.

Власник ПВК Євгеній Пригожин у розпачі вирішив набрати до складу свого угруповання зеків, які засудженні за вбивства та зґвалтування.

Та це не дуже допомогло, адже проти непідготовлених зеків воюють професійні українські захисники, які знищують й нові "доукомплектування".

Тепер "кухар" Путіна шукає поповнення для своєї армії у Білорусі та Центральноафриканській республіці.

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