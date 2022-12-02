160 видеороликов изображают или намекают на насилие, совершаемое боевиками частной российской компании "Вагнер".

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В частности, 14 из них видео о казни бывшего заключенного Рязанской ВК-3 и сдавшегося в плен ВСУ члена ППК "Вагнер" Евгения Нужина – мужчине разбили голову кувалдой.

По данным аналитиков, контент, рекламирующий "Вагнер" в TikTok, был пересмотрен более 1 миллиарда раз.

Справка. TikTok принадлежит и управляется китайским интернет-конгломератом ByteDance, частично принадлежащим китайскому правительству. Несмотря на то, что TikTok принадлежит китайской компании, он запрещен в Китае.

Аналитики NewsGuard также обнаружили около 500 видеороликов, пропагандирующих насилие против украинцев, в том числе призывы убивать украинцев, поскольку они вроде бы "нацистами".

ППК "Вагнер" ищет свежую кровь

Кроме того, 5 аккаунтов, перенаправляющих пользователей на внеплатформенные сайты, где "Вагнер" регулярно публикует объявления о вербовке.

То есть фактически таким образом, россияне пытаются рекламировать свой преступный ПИК "Вагнер", чтобы, вероятно, привлечь еще больше наемников.

В то же время аналитики подчеркнули, что эти 500 видео, которые служат инструментами пропаганды и вербовки для "группы Вагнера", нарушают правила TikTok, которые запрещают "восхваляющий, пропагандирующий, прославляющий или поддерживающий насильственные действия" видео, а также "подстрекательские к видео", насилия или иным образом дегуманизируют отдельное лицо или группу лиц.



Реклама ПВК "Вагнер" просочилась в TikTok / Фото NewsGuard

Почему TikTok не удалил видео

Более того, в марте 2022 года TikTok заявил, что запретил пользователям, базирующимся в России, загружать любой новый контент.

Так что возникает много вопросов, как так получилось, что TikTok толерирует размещение этих роликов на платформе.

NewsGuard также обнаружила 10 хештегов, напрямую связанных с "группой Вагнера", которые использовались на сотнях видео, большинство из которых продвигают или прославляют эту группу.

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Кратко о функциях ПВК "Вагнер"

Ранее в состав преступной частной группировки входили профессиональные боевики, однако за 9 месяцев войны ВСУ уничтожили значительную их часть. Так что от "элит" практически ничего не осталось.

Владелец ПИК Евгений Пригожин в отчаянии решил набрать в состав своей группировки зэков, осужденных за убийства и изнасилования.

Но это не очень помогло, ведь против неподготовленных зэков воюют профессиональные украинские защитники, уничтожающие новые доукомплектования.

Теперь "повар" Путина ищет пополнение своей армии в Беларуси и Центральноафриканской республике.

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