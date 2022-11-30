Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Пригожин настолько "разросся" в России, что начал вызывать сопротивление. Больше всего против него давят в министерстве обороны страны-агрессора.

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В России создают альтернативу ЧВК "Вагнера"

Как отметил Яковенко, недавно в российском информационном пространстве появилась информация, что Пригожин имел половой контакт с мужчиной, когда отсиживал срок в тюрьме. Это особенно интересно, учитывая, что в ЧВК "Вагнера" набрали зеков для войны против Украины.

Второй удар – создание альтернативной ЧВК, которая будет иметь доступ к российским зэкам. Это, как считает Яковенко, ответ от минобороны России и главы Сергея Шойгу за критику генералов и другие конфликты.

На Пригожина персонально идет уже такая атака. Пока она не очень опасна, но идет. Он настолько обнаглел и "нарастил мышцы", что вызывает сопротивление среди российских элит. Он опасен,

– отметил Яковенко.

Он напомнил, что до войны в Украине у Пригожина были более или менее боеспособные подразделения на 8 тысяч человек, которые воевали в Сирии, ЦАР и Донбассе. Сейчас, когда в эту группировку "загоняли" около 20 тысяч зэков, боеспособность существенно снизилась. Кроме того, украинские военные изрядно перемололи ЧВК "Вагнера" в боях.

Яковенко рассказал об информационных атаках на Пригожина: смотрите видео

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