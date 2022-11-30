Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Пригожин настільки "розрісся" в Росії, що почав викликати супротив. Найбільше проти нього тиснуть у міністерстві оборони країни-агресорки.

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В Росії створюють альтернативу ПВК "Вагнера"

Як наголосив Яковенко, нещодавно в російському інформаційному просторі з'явилася інформація, що Пригожин мав статевий контакт з чоловіком, коли відсиджував термін в тюрмі. Це особливо цікаво, враховуючи, що в ПВК "Вагнера" набрали зеків для війни проти України.

Другий удар – створення альтернативної ПВК, яка матиме доступ до російських зеків. Це, як вважає Яковенко, відповідь від міноборони Росії та очільника Сєргєя Шойгу за критику генералів та інші конфлікти.

На Пригожина персонально йде вже така атака. Поки вона не дуже небезпечна, але йде. Він настільки знахабнів та "наростив м'язи", що викликає супротив серед російських еліт. Він небезпечний,

– зазначив Яковенко.

Він нагадав, що до війни в Україні в Пригожина були більш-менш боєздатні підрозділи на 8 тисяч осіб, які воювали в Сирії, ЦАР та на Донбасі. Зараз, коли у це угруповання "позаганяли" близько 20 тисяч зеків, боєздатність суттєво знизилася. Крім того, українські військові добряче перемололи ПВК "Вагнера" в боях.

Яковенко розповів про інформаційні атаки на Пригожина: дивіться відео

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