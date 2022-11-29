Тоді у Пригожина зменшується кількість мобілізованих, як результат, коло задач, яке він виконує, знижується й падає його вплив. Про це у стрімі з Марком Фейгіним розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал.

Важливо Прігожин вважає Путіна Воландом, а себе – слугою диявола: невідомі факти про ПВК "Вагнера"

"А які засоби проти нього зараз ще знайти, коли він користується заступництвом Путіна", – зазначив Арестович.

На його думку, головна задача цієї кампанії – зробити Пригожина токсичним в очах тих, з ким він має справу в російській верхівці. Наприклад, Кадирова та Золотов, який є командувачем Росгвардії.

Скоріш за все його ізолюють від його друзів та заступників у верхівці. Адже набере він 3 тисячі зеків чи 8 тисяч – це теж важливо, але менше. Враховуючи, що російська культура силовиків напівкримінальна, якщо не відверто кримінальна, там такі речі мають значення,

– розповів Олексій Арестович.

Він пояснив, при цьому Пригожин може продовжувати працювати, якщо це особисто дозволятиме Путін. Проте серед товаришів його рівня, які хочуть на цій війні зайняти більший статус, – у них виникнуть проблеми. У випадку, якщо ця кампанія буде мати успіх.

Дивіться повне відео: Арестович про кампанію проти Пригожина

"Зрозуміло, що "бабки вирішують все" й "поняття" перекуповують, але все одно до певної міри це буде проблематично. Саме тому, я думаю, що справа не в кількості зеків, хоч це теж важливо. Справа скоріше персонально в Пригожині та його ізоляція від можливих додаткових джерел фінансування, впливу, успіху, забирання перспектив", – повідомив радник голови ОПУ.

Він додав, що зараз цікаво, як буде відповідати Пригожин, адже йому потрібно почати якусь зустрічну кампанія. "Якщо ти заявив, що ти такий "пацан", адже в тебе за відступ – розстрілюють, за здачу в полон – розстрілюють, то має чимось відповідати", – додав Арестович.

Останні новини Росії